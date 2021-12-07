Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не может найти покупателей на Коутиньо

12:26
Теги:

«Барселона» намерена расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо. Однако каталонский клуб не может найти покупателей на 29-летнего бразильца, сообщает BBC.

Ситуацию осложняет высокая зарплата футболиста. Да и сам хавбек не горит желанием покидать команду или соглашаться на серьезное уменьшение оклада.

В текущем сезоне Коутинью провел 13 матчей, отыграв в общей сложности 521 минуту, и забил 2 гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Машина упала в реку после ДТП в Москве
0