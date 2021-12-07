«Барселона» не может найти покупателей на Коутиньо

«Барселона» намерена расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо. Однако каталонский клуб не может найти покупателей на 29-летнего бразильца, сообщает BBC.

Ситуацию осложняет высокая зарплата футболиста. Да и сам хавбек не горит желанием покидать команду или соглашаться на серьезное уменьшение оклада.

В текущем сезоне Коутинью провел 13 матчей, отыграв в общей сложности 521 минуту, и забил 2 гола.