«Барселона» не хочет отдавать Депая «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказал «Атлетико» в приобретении Мемфиса Депая, сообщает Goal. Мадридцы хотят обменять игрока на Тома Лемара.

Действующий контракт Депая с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.