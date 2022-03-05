«Барселона» не готова выкупить права на Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро

«Барселона» пока не определилась с дальнейшей судьбой вингера Адама Траоре, сообщает AS.

Каталонский клуб зимой арендовал 26-летнего игрока сборной Испании у английского «Вулверхэмптона». Также «Барса» имеет право выкупа игрока за 30 миллионов евро летом. Но из-за сложного финансового положения каталонский клуб не готов платить такую сумму за игрока.

В этом сезоне Траоре успел провести за «Барсу» 6 матчей и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года.