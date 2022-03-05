«Барселона» не готова выкупить права на Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро
«Барселона» пока не определилась с дальнейшей судьбой вингера Адама Траоре, сообщает AS.
Каталонский клуб зимой арендовал 26-летнего игрока сборной Испании у английского «Вулверхэмптона». Также «Барса» имеет право выкупа игрока за 30 миллионов евро летом. Но из-за сложного финансового положения каталонский клуб не готов платить такую сумму за игрока.
В этом сезоне Траоре успел провести за «Барсу» 6 матчей и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|26
|12
|8
|6
|27-25
|44
|
7
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|26
|6
|8
|12
|23-41
|26
|
17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|
18
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
19
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|- : -
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
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