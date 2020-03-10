«Барселона» не готова удовлетворить требования тер Штегена по новому контракту

«Барселона» не может договориться с вратарем команды Марком-Андре тер Штегеном о продлении контракта, сообщает Goal.com.

По информации источника, «сине-гранатовые» хотят сохранить 27-летнего немца, чей контракт заканчивается в июне 2022 года, но не готовы удовлетворить его запросы по условиям нового соглашения. Как сообщает издание, тер Штеген хочет получать около 15 миллионов евро в год, больше в «Барселоне» получает только Лионель Месси. Клуб не отрицает, что голкипер заслужил повышение зарплаты, но не может платить ему так много из-за финансового фэйр-плэй. Тем не менее, источник сообщает, что клуб и игрок все еще могут договориться, в таком случае контракт будет продлен до 2027 года.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча (11 из них — «на ноль») и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 миллионов евро.