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«Барселона» не будет продавать Лангле этим летом

10:58

«Барселона» не станет продавать защитника Клемана Лангле, сообщает Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 24-летний француз может стать частью сделки по переходу в каталонский клуб нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, однако, по информации источника «сине-гранатовые» решили не расставаться с футболистом.

В сезоне-2019/20 Лангле провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

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