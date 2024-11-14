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Сегодня, 13:21

«Барселона» не будет подписывать нового вратаря

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о том, что в клубе не рассматривают подписание вратаря в зимнее трансферное окно.

«Наш приоритет — Тер Штеген, у которого будет контракт на следующие 3 года. Мы не будем подписывать никого ему на замену. Если бы я был Диогу Коштой, я не уверен, что присоединился бы к «Барсе» в качестве запасного голкипера. Мы не работаем над тем, чтобы подписать его», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Тер Штеген 22 сентября получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщалось, что его восстановление может занять около 8 месяцев.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 - : -
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 9 1 3
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