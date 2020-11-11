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«Барселона» не будет подписывать игроков зимой из-за финансовых трудностей

08:55
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«Барселона» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, у каталонского клуба не хватает средств для покупки новых игроков. Для этого им нужно продать нескольких футболистов.

Сообщается, что «Барселона» после тяжелой травмы Ансу Фати хотела бы подписать нападающего, а также центрального защитника. Из-за финансовых трудностей в команду не перешел форвард «Лиона» Мемфис Депай.

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