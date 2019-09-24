«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси — лучший в мире
«Барселона» на официальном сайте перечислила главные достижения капитана команды Лионеля Месси в сезоне-2018/19. Аргентинец накануне был назван лучшим футболистом года по версии ФИФА.
1) Ла лига и Суперкубок Испании (33-й и 34-й клубный трофей Месси)
2) Лучший бомбардир чемпионата Испании (36 голов в 34 матчах)
3) «Золотая бутса», 3-й год подряд
4) Лучший бомбардир Лиги чемпионов (12 голов в 10 играх)
5) 600-й гол за «Барселону»
6) Больше всего голов со штрафных в чемпионатах «Большой пятерки» (6)
7) 400-й гол в ла лиге
8) Шестой раз в карьере более 50 голов за сезон (51 гол в 50 играх)
9) Больше всего победных матчей в истории ла лиги (339 против 334 у Касильяса)
10) Больше всего побед в составе «Барселоны» (453 против 447 у Хави)
11) Рекорд «Барселоны» по титулам в ла лиге (10)
12) Лучший ассистент в ла лиге (13, вместе с Пабло Сарабья)
13) Бронзка Кубка Америки
14) 11 сезон подряд более 20 голов в ла лиге
15) Более 50 голов в Кубке Испании (51, второй результат после Хосепа Самитьера — 64)
16) 50 хет-триков (44 за «Барселону», 6 за сборную Аргентины)
17) Первый игрок, забивший в шести финалах Кубков Испании