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Сегодня, 21:15

«Барселона» нашла способ зарегистрировать Ольмо

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо в ближайшее время может дебютировать за каталонский клуб.

Как сообщает RAC1, сине-гранатовые получили разрешение от ла лиги на регистрацию 26-летнего игрока, воспользовавшись правом включить Ольмо в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена. Ожидается, что датчанин пропустит от нескольких недель до нескольких месяцев.

По информации источника, полузащитник может дебютировать за «Барсу» 27 августа в матче против «Райо Вальекано», если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

«Барселона» объявила о переходе Ольмо 9 августа. Испанец подписал контракт с командой до лета 2030 года.

Источник: RAC1
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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4
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