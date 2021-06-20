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«Барселона» намерена взять кредит в 525 миллионов евро на 15 лет

23:15
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Генеральная ассамблея «Барселоны» одобрила предложенное рефинансирование долга на сумму 525 миллионов евро, сообщает сайт клуба.

Клуб планирует подписать сделку в августе 2022 года с одним или несколькими стабильными операторами финансового рынка через инвестиционный банк Goldman Sachs, чтобы удовлетворить финансовые потребности клуба.

«Барса» запросит кредит 525 млн евро у банка Goldman Sachs на 15 лет с процентной ставкой 3%. Деньги пойдут на выплату части долга клуба и погашение облигаций на сумму 200 млн.

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Иван Шитик все материалы автора
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