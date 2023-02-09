«Барселона» намерена сохранить Бускетса

Руководство «Барселоны» планирует сохранить полузащитника команды Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, боссы клуба надеются, что футболист готов пойти на значительное понижение оклада. Также сообщается, что контракт будет рассчитан до 2024 года.

Действующее соглашение испанского хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Бускетс провел за «Барселону» 27 матчей и отдал одну результативную передачу.