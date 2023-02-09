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Сегодня, 14:25

«Барселона» намерена сохранить Бускетса

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Барселоны» планирует сохранить полузащитника команды Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, боссы клуба надеются, что футболист готов пойти на значительное понижение оклада. Также сообщается, что контракт будет рассчитан до 2024 года.

Действующее соглашение испанского хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Бускетс провел за «Барселону» 27 матчей и отдал одну результативную передачу.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
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 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
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 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
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 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
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 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
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Реал

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Барселона

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