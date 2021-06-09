Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» намерена поставить Дембеле ультиматум касательно продления контракта

16:48
Усман Дембеле. Фото Reuters
Усман Дембеле. Фото Reuters
Теги:

«Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее нападающего команды Усмана Дембеле, сообщает AS.

Представители француза, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач в 43 матчах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Томный вечер в Барвихе. Что было на закрытии сезона КХЛ
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Умерла исполнительница главной роли в "Трех орешках для Золушки"
Юрист назвал распространенные схемы обмана на рынке недвижимости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд