«Барселона» намерена поставить Дембеле ультиматум касательно продления контракта

«Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее нападающего команды Усмана Дембеле, сообщает AS.

Представители француза, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач в 43 матчах.