«Барселона» намерена подписать вратаря Гарсию из «Эспаньола»

«Барселона» заинтересована в подписании контракта с вратарем «Эспаньола» Жоаном Гарсией, пишет AS.

По данным источника, «Барселона» готова к летнему трансферу 24-летнего голкипера. Также интерес к этому футболисту проявлял «Арсенал».

В сезоне-2024/25 в ла лиге Гарсия провел 35 матчей, в которых пропустил 47 голов. В 7 матчах он сыграл на ноль.

Контракт Гарсии с «Эспаньолом» действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро.