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«Барселона» намерена игнорировать запросы от клубов по Месси

10:37
Лионель Месси. Фото Twitter.
Лионель Месси. Фото Twitter.
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«Барселона» все еще рассчитывает сохранить нападающего Лионеля Месси, сообщает El Mundo Deportivo.

Все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах Месси. «Барселона» не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца.

28 августа руководство каталонской «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси детали его ухода из клуба. Журналисты выяснили, что боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.

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