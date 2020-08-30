«Барселона» намерена игнорировать запросы от клубов по Месси

«Барселона» все еще рассчитывает сохранить нападающего Лионеля Месси, сообщает El Mundo Deportivo.

Все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах Месси. «Барселона» не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца.

28 августа руководство каталонской «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси детали его ухода из клуба. Журналисты выяснили, что боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.