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«Барселона» надеется сэкономить 172 миллиона евро

04:52
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Оказавшись в очень сложной финансовой ситуации, «Барселона» сделала снижение заработной платы своим приоритетом. По информации Cadena COPE, после долгих переговоров руководство наконец-то удалось прийти к соглашению с игроками.

Таким образом, в этом году «Барселонаа» сэкономит 122 миллиона евро на зарплатах. Однако эта сумма будет компенсирована игрокам им в течение следующих четырех лет. Также 50 миллионов евро бонусов будут сэкономлены. Они будут компенсированы в течение следующих трех лет.

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