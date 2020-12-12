«Барселона» надеется сэкономить 172 миллиона евро
Оказавшись в очень сложной финансовой ситуации, «Барселона» сделала снижение заработной платы своим приоритетом. По информации Cadena COPE, после долгих переговоров руководство наконец-то удалось прийти к соглашению с игроками.
Таким образом, в этом году «Барселонаа» сэкономит 122 миллиона евро на зарплатах. Однако эта сумма будет компенсирована игрокам им в течение следующих четырех лет. Также 50 миллионов евро бонусов будут сэкономлены. Они будут компенсированы в течение следующих трех лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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