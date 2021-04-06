«Барселона» начнет переговоры с Дембеле о продлении контракта
02:08
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, главный тренер каталонцев Роналд Куман доволен игрой 23-летнего француза. В ближайшее время руководство «Барсы» начнет переговоры о продлении контракта с игроком.
В текущем сезоне Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
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