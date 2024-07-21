«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу
«Барселона» приступила к переговорам с защитником «Манчестер Сити» по Канселу. Прошлый сезон футболист провел в каталонском клубе на правах аренды.
По данным источника Sport, в «Барсе» довольны выступлением игрока и хотят выкупить права на него. Сам Канселу готов перейти в каталонский клуб. Главный тренер Ханси Флик также настаивает на переходе Канселу.
На его счету 42 матча за каталонскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.
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|Реал
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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