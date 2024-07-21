«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу

«Барселона» приступила к переговорам с защитником «Манчестер Сити» по Канселу. Прошлый сезон футболист провел в каталонском клубе на правах аренды.

По данным источника Sport, в «Барсе» довольны выступлением игрока и хотят выкупить права на него. Сам Канселу готов перейти в каталонский клуб. Главный тренер Ханси Флик также настаивает на переходе Канселу.

На его счету 42 матча за каталонскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.