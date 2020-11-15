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«Барселона» начала переговоры с Фати о новом контракте

08:51
Ансу Фати. Фото Reuters
Ансу Фати. Фото Reuters
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«Барселона» начала переговоры с нападающим команды Ансу Фати о новом контракте, сообщает Marca.

Действующее соглашение с 18-летним испанцем истекает через два года, поэтому каталонцы решили поторопиться и подписать новый договор на улучшенных условиях, чтобы не потерять талантливого форварда.

В нынешнем сезоне ла лиги Фати провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу. На данный момент нападающий лечится после операции на колене. По предварительным данным, Фати пропустит до четырех месяцев.

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