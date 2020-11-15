«Барселона» начала переговоры с Фати о новом контракте
«Барселона» начала переговоры с нападающим команды Ансу Фати о новом контракте, сообщает Marca.
Действующее соглашение с 18-летним испанцем истекает через два года, поэтому каталонцы решили поторопиться и подписать новый договор на улучшенных условиях, чтобы не потерять талантливого форварда.
В нынешнем сезоне ла лиги Фати провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу. На данный момент нападающий лечится после операции на колене. По предварительным данным, Фати пропустит до четырех месяцев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.