«Барселона» на грани банкротства. У клуба более миллиарда евро долгов

«Барселона» может стать банкротом, сообщает El Mundo.

По данным издания, у клуба один миллиард и 173 миллиона евро долгов. 730 миллионов составляют те обязательства, по которым клуб должен рассчитаться в краткосрочной перспективе. Также в статье указан долг в 266 миллионов перед банками, который нужно погасить до 30 июня. 90 миллионов «Барса» должна Goldman Sachs.

Кроме того, 74 процента доходов клуба идет на выплату зарплат. Этот показатель превышает принятый в ла лиге лимит, составляющий 70 процентов. В текущем финансовом году ожидается, что расходы клуба составят 796 миллионов евро, а доходы — 828 миллионов.