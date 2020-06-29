«Барселона» может заменить Сетьена на тренера из второй команды

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен может лишиться своего поста, если команда проиграет «Атлетико» или «Вильярреалу» в ближайших матчах ла лиги, сообщает As.

Руководство каталонского клуба решило, что в случае отставки Сетьена до конца сезона с командой будет работать Хавьер Гарсия Пимьента, возглавляющий «Барселону Б».

Сетьен стал главным тренером «Барселоны» в январе 2020 года. Под его руководством испанский клуб провел 17 матчей, в который одержал 11 побед и по три раза проиграл и сыграл вничью. Контракт Сетьена рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера «Барселоны» Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.