«Барселона» может возобновить переговоры по Феликсу

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.

По информации издания, каталонца могут возобновить переговоры по Феликсу из-за возможного ухода французского вингера Усмана Дембеле.

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года. Его контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».