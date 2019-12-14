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«Барселона» может вернуть Тиагу Алькантару

21:18
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Руководство «Барселоны» рассматривает возможность с возвращением в команду полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары, сообщает El Mundo Deportivo.

28-летний испанец закончил академию каталонцев и выступал за первую команду с 2008 года. В «Баварию» он перешел в 2013 году.

Сам футболист также готов вернуться в родной клуб. Но главной проблемой при переговорах остается сумма трансфера Алькантары. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах.

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