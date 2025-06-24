«Барселона» может сыграть на обновленном «Камп Ноу» в августе

«Барселона» может провести первый матч на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции в августе 2025 года, сообщает «Радио Каталонии».

По данным источника, игра запланирована на 10 августа против итальянского «Комо» в рамках Кубка Жоана Гампера.

Однако чтобы вернуться на стадион в августе, руководству «Барселоны» нужно будет оперативно получить необходимые документы.

Изначально первые домашние матчи после реконструкции «Камп Ноу» планировалось провести в сентябре 2025 года. Работы на стадионе стартовали в июне 2022 года. Они предполагают в том числе увеличение вместимости до 105 тысяч зрителей.

Во время реконструкции «Камп Ноу» клуб играл на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.