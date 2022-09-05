«Барселона» может снизить зарплату игроку, если он пропустит рекламные мероприятия клуба

В контрактах футболистов «Барселоны» есть пункты о возможном снижении зарплаты.

По информации Diario Sport со ссылкой на Casena SER, клуб может сократить зарплату игрока, если он будет пропускать рекламные мероприятия. Если футболист по ходу сезона пропустит три таких мероприятия, «Барса» может в одностороннем порядке снизить его зарплату на 10 процентов.

«Барселона» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков в четырех турах.