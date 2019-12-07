«Барселона» может расторгнуть контракт с Вальверде летом

«Барселона» может расторгнуть контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде летом 2020 года. Такое условие прописано в договоре специалиста, который истекает в 2021 году.

— Мы всегда стремимся побеждать во всех турнирах, — приводит слова президента «Барсы» Хосепа Бартомеу Marca со ссылкой на Catalunya Radio. — Или ты побеждаешь или твоя работа недостаточно хороша.

У Вальверде контракт до 2021 года. Но в нем есть пункт, по которому мы можем расстаться летом 2020 года и не продолжать сотрудничество.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 31 очко после 14 матчей и опережая «Реал» по дополнительным показателям.

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