«Барселона» может продать защитника Алонсо из-за финансового фэйр-плей

«Барселона» может продать защитника Маркоса Алонсо из-за финансового фэйр-плей в летнее трансферное окно, сообщает журналист Габриэль Санс.

По информации источника, футболист не намерен покидать команду и хочет отработать свой контракт до конца.

32-летний Алонсо выступает за каталонскую команду с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Барселону» и забил три гола.