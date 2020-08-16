«Барселона» может продать Суареса

«Барселона» может расстаться с одним из лидеров атаки Луисом Суаресом, утверждает EL Mundo Deportivo. Каталонский клуб после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) рассматривает варианты облегчения зарплатной ведомости. Одной из причин может стать возраст футболиста — Суаресу в январе исполнилось 33 года.

В апреле появилась информация, что Суареса хочет заполучить «Ривер Плейт».

Уругваец в прошедшем сезоне забил 21 гол и отдал 10 передач в 36 матчах во всех турнирах. За «Барселону» он выступает с 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Барса» может потерять капитана и лидера атак команды Лионеля Месси, которого хочет подписать «Интер».