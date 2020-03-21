«Барселона» может приобрести Бога

«Барселона» может приобрести нападающего «Сассуоло» Жереми Бога, информирует Sport.es. На данный момент переговоры продолжаются.

Отметим, что между клубами подписан договор о сотрудничестве. В рамках этого соглашения каталонцы уже арендовали нападающего Кевина-Принса Боатенга (сейчас он выступает за «Бешикташ»). Защитник Марлон из «Барселоны» перешел в «Сассуоло» и до сих пор там играет.

23-летний Бога забил восемь голов и отдал четыре паса в 24 матчах серии А в этом сезоне. Игроком также интересуются «Наполи» и «Челси».