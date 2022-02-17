«Барселона» может подписать защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Маттиас Гинтер входит в шорт-лист потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Bild.

У Гинтера по завершении текущего сезона истекает срок действия контракта с гладбахцами. Это очень импонирует «Барсе», которая сконцентрирована на подписании свободных агентов из-за имеющихся финансовых проблем.

Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее 28-летний немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 19 матчах немецкой бундеслиги и не отметился результативными действиями.