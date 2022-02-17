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Сегодня, 21:26

«Барселона» может подписать защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Маттиас Гинтер входит в шорт-лист потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Bild.

У Гинтера по завершении текущего сезона истекает срок действия контракта с гладбахцами. Это очень импонирует «Барсе», которая сконцентрирована на подписании свободных агентов из-за имеющихся финансовых проблем.

Гинтер стал игроком менхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее 28-летний немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 19 матчах немецкой бундеслиги и не отметился результативными действиями.

Маттиас Гинтер
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Барселона
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3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
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 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
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 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
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 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
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 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
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 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
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 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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Бетис – Алавес
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 2 : 2
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Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
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Райо Вальекано

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