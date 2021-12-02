«Барселона» может подписать Аспиликуэту следующим летом

«Барселона» интересуется защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой, сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы рассматривают возможность подписания 32-летнего испанца летом 2022 года на правах свободного агента. Сообщается, что клуб хочет усилить позицию правого защитника и видит в Аспиликуэте подходящую кандидатуру.

В сезоне-2021/22 Аспиликуэта провел 15 матчей за «Челси», на его счету 3 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.