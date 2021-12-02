«Барселона» может подписать Аспиликуэту следующим летом
07:15
«Барселона» интересуется защитником «Челси» Сезаром Аспиликуэтой, сообщает Marca.
По информации источника, каталонцы рассматривают возможность подписания 32-летнего испанца летом 2022 года на правах свободного агента. Сообщается, что клуб хочет усилить позицию правого защитника и видит в Аспиликуэте подходящую кандидатуру.
В сезоне-2021/22 Аспиликуэта провел 15 матчей за «Челси», на его счету 3 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/01/61a77a5d268e3e78798b459a.html
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