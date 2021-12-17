«Барселона» может подписать Алекса Теллеса
14:48
«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Алексом Теллесом, сообщает El Nacional.
По информации источника, сине-гранатовые находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в 29-летнем бразильце одного из подходящих кандидатов.
В сезоне-2021/22 Теллес принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/ca/esports/jordi-alba-proteccio-messi-fcbarcelona-marcos-alonso-alex-telles-hassane-kamara_683090_102.html
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