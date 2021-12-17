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«Барселона» может подписать Алекса Теллеса

14:48
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«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Алексом Теллесом, сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в 29-летнем бразильце одного из подходящих кандидатов.

В сезоне-2021/22 Теллес принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.elnacional.cat/ca/esports/jordi-alba-proteccio-messi-fcbarcelona-marcos-alonso-alex-telles-hassane-kamara_683090_102.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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