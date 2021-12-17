«Барселона» может подписать Алекса Теллеса

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Алексом Теллесом, сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в 29-летнем бразильце одного из подходящих кандидатов.

В сезоне-2021/22 Теллес принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.