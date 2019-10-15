«Барселона» может отправиться на игру с «Эйбаром» на автобусе

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром». На встречу, которая состоится 19 октября, каталонской команде, скорее всего придется добираться на автобусе, сообщает As.

Верховный суд Испании сегодня приговорил к длительным срокам лишения свободы от девяти до 13 лет девятерых лидеров движения за независимость Каталонии. Это привело к мощным протестным акциям — протестующие жители Барселоны ворвались в международный аэропорт города, там произошли столкновения с полицией.

Аэропорт Каталонии работает с очень сильными перебоями поэтому в клубе рассматривают возможность доставить команду на игру с «Эйбаром» на автобусе.

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