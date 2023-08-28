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Сегодня, 09:42

«Барселона» может отправить Лангле в «Севилью»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Лангле может перейти в «Севилью» на правах аренды, поскольку полноценный трансфер невозможен. Отмечается, что игрок готов вернуться в свой бывшей клуб, а клуб испытывает проблемы в обороне. У клубов есть разногласия по поводу того, какую зарплату возьмет на себя андалусийский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет купить Лангле.

Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

28-летний защитник выступал за «Севилью» с 2016 по 2018 год. Всего за испанский клуб он провел 73 матча, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
5
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
6
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
7
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
8
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
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Кадис – Альмерия
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26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
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Атлетик – Бетис
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Хетафе – Алавес
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Р. Вальекано – Атлетико
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Кике Гарсия

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 2
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Рафинья

Барселона

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Феде Сан Эметерио

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Кадис

 3 1 1
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