«Барселона» может отозвать Нико из аренды в «Валенсии»

«Барселона» может отозвать полузащитника Нико Гонсалеса из аренды в «Валенсии», сообщает Sport.es.

По данным источника, главной причиной этого является большое количество травм в составе каталонцев в этом сезоне.

Нико покинул «Барсу» этим летом, опасаясь, что не получит достаточное количество игрового времени.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел за «Валенсию» 7 матчей и забил 1 гол. Его аренда в составе «летучих мышей» истекает летом 2023 года.