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Сегодня, 09:53

«Барселона» может отозвать Нико из аренды в «Валенсии»

Руслан Минаев
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«Барселона» может отозвать полузащитника Нико Гонсалеса из аренды в «Валенсии», сообщает Sport.es.

По данным источника, главной причиной этого является большое количество травм в составе каталонцев в этом сезоне.

Нико покинул «Барсу» этим летом, опасаясь, что не получит достаточное количество игрового времени.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел за «Валенсию» 7 матчей и забил 1 гол. Его аренда в составе «летучих мышей» истекает летом 2023 года.

ФК Барселона
ФК Валенсия
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 Реал 8 7 1 0 19-7 22
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 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
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 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
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 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
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 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
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 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
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16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
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16.10 22:00
Бетис – Альмерия
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Вильярреал – Осасуна
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Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

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Бетис

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

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Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

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Севилья

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