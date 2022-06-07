«Барселона» может объявить о продлении контракта с Серхи Роберто 10 июня

«Барселона» планирует завершить сделку по продлению контракта с полузащитником Серхи Роберто на этой неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб собирается объявить о подписании нового соглашения с 30-летним испанцем в пятницу, 10 июня. Срок контракта рассчитан до конца июня 2023 года.

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.