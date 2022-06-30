«Барселона» может объявить о продлении контракта Гави в ближайшие дни

«Барселона» может официально объявить о том, что хавбека команды Гави уже на этой неделе заключит с клубом новый контракт, сообщает Marca.

По данным источника, футболист и клуб очень близки к компромиссу по новому соглашению. Официально о решении будет объявлено в скором времени.

В СМИ писали, что сумма отступных за 17-летнего Гави составит 50 миллионов евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

В прошедшем сезоне футболист сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.