«Барселона» может объявить о продлении контракта Гави в ближайшие дни
«Барселона» может официально объявить о том, что хавбека команды Гави уже на этой неделе заключит с клубом новый контракт, сообщает Marca.
По данным источника, футболист и клуб очень близки к компромиссу по новому соглашению. Официально о решении будет объявлено в скором времени.
В СМИ писали, что сумма отступных за 17-летнего Гави составит 50 миллионов евро, а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
В прошедшем сезоне футболист сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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15
|Хетафе
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16
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
|- : -
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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