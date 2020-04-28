«Барселона» может начать проводить три тренировки в день для подготовки к возобновлению чемпионата

Глава отдела методологии «Барселоны» Пако Сейрулло рассказал о том, как будут проходить тренировки команды для подготовки к возобновлению сезона.

— Идея в том, чтобы вместо одной тренировки в день, как сейчас, проводить до трех тренировок в день, — приводит слова Сейрулло Catalunya Radio. — Они будут короче и интенсивнее с хорошим восстановлением между ними. При таком режиме вы можете начать соревноваться через три или четыре недели.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. Зафиксировано 211 766 летальных исходов от инфекции, вылечились 924 637 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 010 507 человек. Далее идут — Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 758).?