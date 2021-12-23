«Барселона» может купить защитника «Сарагосы»

«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Алехандро Франсесом, сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонцы ищут игроков, за которых не придется много платить. Франсес — одна из трансферных целей сине-гранатовых. Руководство «Барсы» следит за ситуацией с игроком.

19-летний футболист участвовал в 16 матчах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Соглашение игрока с «Сарагосой» истекает летом 2024 года.