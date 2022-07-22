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Сегодня, 06:46

«Барселона» может купить Пау Торреса у «Вильярреала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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ПауТоррес.
Фото Global Look Press

«Барселона» заинтересована в покупкке у «Вильярреала» защитника Пау Торреса, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 25-летнего испанца после того, как не удалось заполучить Жюля Кунде из «Севильи».

Торрес является воспитанником «Вильярреала», за который играет с начала карьеры. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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