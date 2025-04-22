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Сегодня, 16:30

«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Барселона» и «Мальорка» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Мальорка» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Барселона» — «Мальорка» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за десять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне с федеральным телеэфиром.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги и опережает «Реал» на четыре очка — 73 против 69 в 32 играх. «Мальорка» с 44 очками находится на седьмом месте.

Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 - : -
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 - : -
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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