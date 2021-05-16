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«Барселона» лишилась шансов выиграть чемпионат Испании

21:42
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«Барселона» потеряла шансы стать чемпионом Испании в сезоне-2020/21.

В 37-м туре ла лиге команда дома уступила «Сельте» (1:2). «Барса» имеет 76 очков и занимает третье место. Лидирует «Атлетико» (83 очка). У «Реала» 81 очко и вторая позиция.

Таким образом, вне зависимости от результатов последнего тура «Барселона» уже не поднимется выше третьего места. Теоретически ее еще может обогнать «Севилья», идущая четвертой (74 очка).

В заключительном, 38-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром».

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