«Барселона» лишилась шансов выиграть чемпионат Испании

«Барселона» потеряла шансы стать чемпионом Испании в сезоне-2020/21.

В 37-м туре ла лиге команда дома уступила «Сельте» (1:2). «Барса» имеет 76 очков и занимает третье место. Лидирует «Атлетико» (83 очка). У «Реала» 81 очко и вторая позиция.

Таким образом, вне зависимости от результатов последнего тура «Барселона» уже не поднимется выше третьего места. Теоретически ее еще может обогнать «Севилья», идущая четвертой (74 очка).

В заключительном, 38-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром».