«Барселона» лишилась шансов выиграть чемпионат Испании
21:42
«Барселона» потеряла шансы стать чемпионом Испании в сезоне-2020/21.
В 37-м туре ла лиге команда дома уступила «Сельте» (1:2). «Барса» имеет 76 очков и занимает третье место. Лидирует «Атлетико» (83 очка). У «Реала» 81 очко и вторая позиция.
Таким образом, вне зависимости от результатов последнего тура «Барселона» уже не поднимется выше третьего места. Теоретически ее еще может обогнать «Севилья», идущая четвертой (74 очка).
В заключительном, 38-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром».
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