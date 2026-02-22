«Барселона» разгромила «Леванте» и возглавила таблицу Ла лиги

«Барселона» дома с крупным счетом обыграла «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы забили Марк Берналь, Френки де Йонг и Фермин Лопес.

Каталонская команда прервала серию из двух поражений во всех турнирах. «Барселона» набрала 61 очко и возглавила таблицу Ла лиги, обойдя «Реал» (60).

«Леванте» потерпел четвертое поражение подряд и с 18 очками располагается на 19-й строчке.