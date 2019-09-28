«Барселона» летом пыталась купить Линделефа

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны». Агент шведа рассказал, что каталонцы прошлым летом пытались купить 25-летнего игрока, когда Маттейс де Лигт отказался от перехода в «Барселону» в пользу «Ювентуса».

— Линделеф был, пожалуй, лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, поэтому к нему проявили большой интерес другие клубы, которые превосходят «МЮ» на данный момент, — цитирует Aftonbladet Хасана Четинкая. — Когда де Лигт выбрал «Ювентус», «Барселона» заинтересовалась Линделефом. Его манера игры близка «Барселоне». Он один из лучших центральных защитников мира по работе с мячом. «Барселона» хотела его заполучить. Она контактировала с «МЮ», делала предложения. Но «Юнайтед» просто отказал и предложил Виктору новый контракт, хотя его прежний был рассчитан еще на три года.