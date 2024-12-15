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Сегодня, 21:15

«Барселона» — «Леганес»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Барселона» и «Леганес» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Капитан «Барселоны» Рафинья.
Фото Getty Images

«Барселона» и «Леганес» встретятся в матче 17-го тура испанской примеры в воскресенье, 15 декабря. Игра будет проходить на Олимпийском стадионе в «Барселоне» и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

С ключевыми событиями игры «Барселона» — «Леганес» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 17-й тур
15 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Леганес

«Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 38 очков в 17 матчах. «Леганес» провел 16 игр и набрал 15 очков.

Футбол
ФК Барселона
ФК Леганес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
16
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 1 : 0
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 1 : 1
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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