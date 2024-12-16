«Барселона» уступила на своем поле «Леганесу»

«Барселона» в матче 17-го тура чемпионата Испании на своем поле уступила «Леганесу» со счетом 0:1.

Единственный гол на четвертой минуте забил Серхио Гонсалес.

«Барселона» потерпела третье поражение в шести последних матчах ла лиги и с 38 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. Столько же у «Атлетико», у которого матч в запасе. «Леганес» с 18 очками — на 15-й строчке.