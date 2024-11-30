«Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграют в 15-м туре чемпионата Испании в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Барселона» — «Лас-Пальмас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров ла лиги каталонцы набрали 34 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Команда из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии с 12-ю баллами располагается на 17-й строчке примеры.

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