«Барселона» в домашнем матче проиграла «Лас-Пальмасу»

«Барселона» на своем поле уступила «Лас-Пальмасу» в матче 15-го тура ла лиги — 1:2.

У хозяев гол забил Рафинья. У гостей отличились Сандро Рамирес и Фабиу Силва.

«Барселона» продлила серию без побед в чемпионате Испании до 3 матчей — 2 поражения и 1 ничья. Каталонцы с 34 очками лидируют в таблице ла лиги. У «Реала» 30 очков и два матча в запасе.

«Лас-Пальмас» с 15 очками — на 14-й строчке.