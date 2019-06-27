"Барселона" купила Нету у "Валенсии" за 26 миллионов евро

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с вратарем Нету. Стоимость трансфера голкипера из "Валенсии" составила 26 миллионов евро. Еще 9 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт 29-летнего Нету с "Барселоной" рассчитан на четыре года. В нем содержится пункт о сумме отступных, которая составляет 200 миллионов евро. Нету выступал за "Валенсию" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча в чемпионате Испании.

Ранее из "Барселоны" в "Валенсию" перешел голландский вратарь Яспер Силлессен.