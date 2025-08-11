«Барселона» разгромила «Комо» в Кубке Гампера

«Барселона» в Кубке Гампера обыграла «Комо» со счетом 5:0.

По дублю оформили Фермин Лопес и Ламин Ямаль, еще один гол на счету Рафиньи.

Кубок Гампера ежегодно проводится «Барселоной», с 1997 года турнир состоит из одного матча. В 2024-м каталонцы уступили «Монако» — 0:3.