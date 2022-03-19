«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Регилоном

«Барселона» интересуется защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы и ряд других неназванных европейских клубов рассматривает возможность покупки 25-летнего испанца в летнее трансферное окно. При этом у «Реала», из которого футболист перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года, есть приоритетное право обратного выкупа игрока за 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Регилон провел 28 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.